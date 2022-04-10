МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Цены на продукты и упаковку для готовых блюд у поставщиков российских ресторанов продолжают расти, заметны недостаток холодильных камер и отток клиентов, однако рестораторы продолжают искать замену импортным продуктам и корректировать меню, об этом РИА Новости рассказали представители отрасли. Экономист рассказал, что подешевеет из-за укрепления рубля

"Есть сложность с поставками и повышение цен. Цены, когда поднялся доллар, прыгнули вверх и это было объяснимо для импортных продуктов, но мы понимали, что на российские они поднимаются не потому, что товар подорожал, а потому что наш рынок встраивается под импортную цену и пытается заработать. Но сегодня доллар упал до начальных значений, а цены не только не упали, а продолжают расти", — сказал омбудсмен в сфере ресторанного рынка, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

Он добавил, что вслед за поставщиками рестораторы были вынуждены поднимать цены в меню. Это подтвердил и директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов. "На фоне санкций стоимость многих продуктов выросла в зависимости от категории товара от 30% до 80%. Подорожала и упаковка для готовых блюд примерно на 30-50%, так как многие российские производители зависят от зарубежного сырья. В "Якитории" также пришлось повысить цены, однако не столь существенно – в среднем на 7%", — сказал он.

Помимо удорожания продуктов и упаковки, рестораторы столкнулись и с перебоями в закупке некоторых видов продукции, а также с изменением условий сотрудничества, например, сокращением или отменой отсрочки по платежам со стороны поставщиков. "На данный момент мы находимся в поисках альтернативных партнеров по закупкам, несмотря на то что ситуация для "Якитории" не критичная. Однако ресторанам, сильно зависящим от импорта, в скором времени придется сокращать меню на 30-40%", — добавил Муратов.

Миронов сообщил, что сейчас рестораны стараются побольше закупить и отложить на складе те продукты, которые могут в скором времени пропасть с рынка. "Но тут же возникли проблемы со складскими помещениями. Рестораны не оборудованы большими морозильными камерами и вынуждены искать хладокомбинаты. Москва, в свою очередь, уже давно взяла направление, что хладокомбинаты должны выйти из города. Их стало очень мало", — добавил он.

В "Якитории" одной из проблем также назвали снижение трафика гостей и сокращение числа заказов, в том числе на доставку. "Это связано с экономической ситуацией в стране – россияне стали больше экономить и предпочитают в период неопределенности ограничиваться расходами только на товары первой необходимости", — сказал директор по развитию компании-владельца "Якитории".

РОСТ ЦЕН НА МЯСО И ВИНО

Владелец ресторанов La Scarpetta и Don Giulio и производства традиционной итальянской мясной гастрономии "Итальянец в России" Джулио Дзомпи рассказал РИА Новости, что пока особого повышения стоимости продуктов ресторан не ощутил. Однако, по его словам, выросли цены на мясо и некоторые компоненты для гастрономии, которые завозятся из Италии. Россиянам предрекли подорожание рыбы и морепродуктов

Омбудсмен, свою очередь, отметил, что сегодня рестораны Москвы испытывают сложности с импортным алкоголем. "Какой-то товар этой категории вообще скоро пропадет, например, американский бурбон. На какой-то поставщики подняли цены. Импортный алкоголь подорожал на 40%", — добавил он.

На фоне сложностей с поставками алкогольной продукции в "Якитории" решили расширить барное меню за счет качественного алкоголя российского производства.

"Это позволит нам сохранить широкую ассортиментную матрицу даже в условиях проблем с закупками отдельных категорий товаров. Пока же описанные проблемы никак не отражаются на наших гостях – в "Якитории" есть определенный запас привычного импортного алкоголя, которого должно хватить минимум на три-четыре месяца, пока ситуация не стабилизируется", — сообщил директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория".

К ситуации стараются адаптироваться в ресторанах La Scarpetta и Don Giulio, и в "Мясо&Рыба". "Мы пытаемся найти какие-то решения. Наши рестораны франчайзи "Мясо&Рыба" испытывают минимальные проблемы, потому что изначально работали на российском продукте. Мы зависим только от импортных специй, небольшого количества бакалеи, овощей и фруктов", — сказал владелец сети.

"Все что можно сделать сейчас рестораторам – это поддерживать лояльность гостей за счет сохранения качества блюд, проведения различных маркетинговых активностей, а также политики сдерживания цен", — заключил директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория".