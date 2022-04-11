МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Шведская телекоммуникационная Ericsson приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок, говорится в сообщении компании. Мантуров рассказал о перспективах импортозамещения в России

"В конце февраля Ericsson приостановила все поставки в Россию. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостанавливает всю деятельность, связанную с российскими клиентами, на неопределенный срок", — сообщила компания.

Кроме того, Ericsson заявила, что отправит российских сотрудников в оплачиваемый отпуск.

Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.