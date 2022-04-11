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https://1prime.ru/business/20220411/836636397.html
Песков высказался о продаже Росбанка холдингу "Интеррос"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал покупку российским холдингом "Интеррос" Росбанка у французской группы Societe Generale. Представитель Кремля... ПРАЙМ, 11.04.2022
бизнес, новости, дмитрий песков, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал покупку российским холдингом "Интеррос" Росбанка у французской группы Societe Generale.
Представитель Кремля подчеркнул, что продажа российским бизнесменам иностранных компаний, покидающих Россию, зависит исключительно от решения последних.
"Это же зависит от хозяина, это решение хозяина", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли другим российским компаниям поучаствовать в разрешении ситуации с покидающими РФ компаниями.
Принадлежащий Владимиру Потанину холдинг "Интеррос" ранее сообщил, что приобретает у группы Societe Generale Росбанк и страховой бизнес.