МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал покупку российским холдингом "Интеррос" Росбанка у французской группы Societe Generale. В Кремле исключили возможность дефолта России

Представитель Кремля подчеркнул, что продажа российским бизнесменам иностранных компаний, покидающих Россию, зависит исключительно от решения последних.

"Это же зависит от хозяина, это решение хозяина", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли другим российским компаниям поучаствовать в разрешении ситуации с покидающими РФ компаниями.

Принадлежащий Владимиру Потанину холдинг "Интеррос" ранее сообщил, что приобретает у группы Societe Generale Росбанк и страховой бизнес.