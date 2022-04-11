МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после отказа войти в состав совета директоров Twitter сохраняет за собой право покупать акции компании. Об этом стало известно из материалов Twitter. Илон Маск призвал дать всем подписчикам Twitter Blue галочку верификации

"У подотчетного лица (Маск — ред.) на данный момент нет планов или намерений, которые бы привели к транзакциям (покупке или продаже акций — ред). Однако подотчетное лицо сохраняет за собой право изменить свои решения в любое время", — говорится в документе Twitter, опубликованном на сайте комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Ранее сообщалось что Маск войдет в состав совета директоров Twitter, владельцем 9,2% акций которой он является. Однако глава Twitter Параг Агравал заявил, что предприниматель 9 апреля отказался от предложения.

Компания отмечает, что Маск может производить покупку или продажу акций Twitter на открытом рынке или в частном порядке.

Кроме того, так как предприниматель отказался от позиции в совете директоров компании, на него не распространяется ограничение во владении долей акций Twitter (не более 14,9%).