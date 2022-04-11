Маск хочет сохранить за собой право приобретать акции Twitter
Маск хочет сохранить за собой право приобретать акции Twitter после отказа войти в совет директоров
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после отказа войти в состав совета директоров Twitter сохраняет за собой право покупать акции компании. Об этом стало известно из материалов Twitter.
"У подотчетного лица (Маск — ред.) на данный момент нет планов или намерений, которые бы привели к транзакциям (покупке или продаже акций — ред). Однако подотчетное лицо сохраняет за собой право изменить свои решения в любое время", — говорится в документе Twitter, опубликованном на сайте комиссии по ценным бумагам США (SEC).
Ранее сообщалось что Маск войдет в состав совета директоров Twitter, владельцем 9,2% акций которой он является. Однако глава Twitter Параг Агравал заявил, что предприниматель 9 апреля отказался от предложения.
Компания отмечает, что Маск может производить покупку или продажу акций Twitter на открытом рынке или в частном порядке.
Кроме того, так как предприниматель отказался от позиции в совете директоров компании, на него не распространяется ограничение во владении долей акций Twitter (не более 14,9%).