МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля, сообщает Росавиация. ЕС ограничил полеты для 21 российской авиакомпании

"До 19 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

Росавиация ввела ограничения 24 февраля.