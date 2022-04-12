Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России
Росавиация: временное ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлено до 19 апреля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля, сообщает Росавиация.
"До 19 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.