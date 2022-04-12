МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пять туроператоров полетят в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний, в числе которых Pegasus Airlines, Turkish Airlines и российские перевозчики, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры отмечают рост интереса россиян к отдыху в Турции

"Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс в Анталью по заказу туроператора "Библио-Глобус" выполнила авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой 1-3, а на период майских праздников — 4 раза в неделю", — сообщили в АТОР.

"В апреле начинаются полетные программы туроператоров Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (ex. TUI Россия), Pegas Touristik из Москвы в Анталью на крыльях турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines", — добавили в ассоциации. Там также отметили, что туроператоры формируют туры в Турцию и на базе перелетов российских авиакомпаний "Россия" и "Азимут".

Сообщается, что Coral Travel будет возить своих туристов в Анталью, Бодрум и Даламан на рейсах Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly из Москвы и регионов. У туроператора на всех запланированных рейсах — собственные блоки мест. Купить тур из Москвы в Анталью можно за 72,8 тысячи рублей на двоих на семь ночей на "все включено", в Даламан с вылетом из Санкт-Петербурга — за 82,9 тысячи, а в Бодрум из Казани — за 82,9 тысячи рублей.

"Туристы Anex Tour смогут летать в Турцию с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а 15 апреля на Turkish Airlines. Будут полетные программы на рейсах Turkish Airlines в Анталью из регионов. С конца апреля на курорт можно будет долететь из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга. Отдохнуть в Турции с Anex Tour можно за 97,7 тысячи рублей на двоих на семь ночей", — добавили в АТОР.

Pegas Touristik за тур продолжительностью семь ночей с вылетом из Екатеринбурга просит 132,1 тысячи рублей на двоих. Тур с вылетом из Сочи у Fun&Sun можно купить за 62,1 тысячи рублей на человека. С 28 апреля стартует полетная программа "Интуриста" из Минеральных Вод в Анталью авиакомпанией "Азимут". Купить тур можно за 47,9 тысячи рублей на человека. Также Fun&Sun с 1 мая на чартерных рейсах авиакомпании Yamal Airlines подготовил туры по цене от 50 тысяч рублей за семь ночей. Рейсы будут выполняться из аэропорта Домодедово.