МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минздрав России готовит изменения, обязывающие оптовиков своевременно обеспечивать лекарствами аптеки по заявкам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в России

"Сейчас мы готовим в том числе изменения нормативно-правового поля по обязательствам оптовиков своевременно обеспечивать и отгружать лекарственные препараты по заявкам аптек", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Он отметил, что в целом в нормативно-правовом поле сегодня происходят колоссальные изменения для обеспечения стабильности с лекарствами.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИРАНОМ

Мурашко также рассказал, что Россия планирует развивать двусторонние контакты в области фармы с Ираном, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что иранские коллеги очень продвинулись в производстве фармпродукции.

"Недавно прошла встреча с нашими иранскими коллегами. Они, нужно сказать, что, находясь в чем-то в аналогичных условиях, очень сильно продвинулись в производстве фармацевтической продукции, в том числе высокотехнологичной продукции. И наши контакты с ними, и поставка, как из Ирана в РФ, она уже вот на протяжении нескольких лет идет. И нужно отметить, что они являются поставщиками в том числе и для высокозатратных нозологий препаратов, высокотехнологичных препаратов. Но и также отечественная промышленность присутствует на иранском рынке. Поэтому вот эти двусторонние контакты, они будут развиваться", — заявил он.

Он уточнил, что планируется обмен опытом, как действовать в сложных логистических ситуациях и ряде других.

По словам министра, тесные контакты в фармацевтической области установлены и с Индией, более 1,1 тысячи препаратов из этой страны зарегистрированы и поставляются в Россию.

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЗДЕЛИЙ

Российские производители медизделий по запросам медицинских организаций готовы совершенствовать свою продукцию и создавать новую, сообщил Мурашко.

"Производители сегодня активно, в том числе, готовы по запросу медицинской организации совершенствовать ее, создавать новые изделия", — сказал он.

Он отметил, что правительство России упростило регуляторику, при этом каждое медицинское изделие проходит жесткое тестирование на безопасность и эффективность.

ЛЕКАРТСВА ОТ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Препаратов для лечения болезни Паркинсона в России достаточно, производителям дано задание увеличить выпуск лекарств, заявил Мурашко.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возник дефицит жизненно важных препаратов с леводопой, которые необходимы для людей с болезнью Паркинсона.

"Достаточно лекарств по лечению болезни Паркинсона, сейчас дали задание производителям, чтобы они увеличили выпуск", — сказал министр.