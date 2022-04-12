МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России выступает против применения б/у запчастей при ремонте по ОСАГО: обеспечить качественный ремонт будет невозможно, а использование ненадежных деталей может привести к трагедиям на дорогах, говорится в комментарии Банка России журналистам на предложение ВСС. В России выросла стоимость ОСАГО

В марте Всероссийский союз страховщиков направлял в ЦБ РФ свои предложения по ОСАГО — в частности, предлагалось разрешить в ряде случаев делать ремонт по ОСАГО с использованием бывших в употреблении запчастей.

"Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения", — говорится в сообщении регулятора.

"Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения", — подчеркивает ЦБ.