МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России, не идет. Путин поручил утвердить сводный план развития Северного морского пути

Так сенатор прокомментировала журналистам в среду внесенный в Госдуму законопроект о внешнем управлении в отношении предприятий иностранных компаний, прекращающих работу в России.

"Ни в коей мере речи о национализации не идет", — сказала политик.

По ее мнению, здесь нужно подходить очень аккуратно, избирательно.

"Я лично против разрушения института собственности, рынка. Это делать нельзя, иначе мировая экономика будет разрушена", — отметила парламентарий.

Матвиенко пояснила, что есть ряд компаний, которые были вынуждены заявить о том, что они уходят с российского рынка, под мощнейшим давлением. Есть ряд организаций зарубежных инвесторов, которые приостановили работу в нашей стране.

В то же время, правительство должно разработать инструментарий, касающийся внешнего управления предприятиями иностранных компаний, уходящих из РФ, в национальных интересах России, все должно быть под контролем государства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект о внешнем управлении имуществом иностранных компаний, уходящих из РФ.

"Речь идет о сохранении производства, рабочих мест, сохранении компетенций, объемов производства", — сказала спикер журналистам в среду.

По ее мнению, правительство должно разработать инструментарий, который был бы в первую очередь нам выгоден, мы не должны принимать решения в ущерб своей экономике. "Будем действовать аккуратно в наших национальных интересах", — добавила она.

По словам Матвиенко, "мы не можем не реагировать, пустить все на самотек". "Это должно быть под контролем государства в каждом конкретном случае. Методы могут быть разные — внешнее управление, подключение российских инвесторов", — пояснила она.