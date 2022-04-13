МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году, заявил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Ростех" рассказал о планах производства авиалайнеров Ту-214

"Эти самолеты уже поставляются, пока — небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году", — сказал он.

"Основной акцент — на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в 3 раза — свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой", — добавил Чемезов.

Он также отметил, что самыми массовыми самолетами в РФ станут импортозамещенные версии МС-21 и SSJ100. Их в перспективе до 2030 года будут выпущены не десятки, а сотни штук.

Как ранее сообщал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, российская авиакомпания S7 планирует, в частности, эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96.

Самолеты Ту-214 и Ил-96 – российские пассажирские авиалайнеры, отличающиеся повышенной надежностью, ранее поясняли в "Ростехе". В самолетах используются российские двигатели и только отечественные комплектующие. Благодаря своей надежности самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве специальных бортов. Сегодня самолеты производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач.

Чемезов также сообщил, что "Ростех" ведет переговоры с Daimler AG о доле в 15% немецкого автоконцерна в "Камазе".

"Ведем переговоры", — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе доли Daimler в российском автогиганте.

Ранее сотрудничавший с "Камазом" Daimler Truck заявил о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией в Украине. В автоконцерне также отмечали, что изучают возможность продажи доли в компании.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).