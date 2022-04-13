МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Итальянская компания Lavazza Group, занимающаяся производством кофе, приостанавливает свою деятельность на территории России, следует из отчета компании за 2021-2022 фингод. Европейцы переходят на дешевый американский сыр из-за нехватки молока

"Lavazza приняла решение приостановить свою деятельность в России", — говорится в релизе компании. Также компания временно останавливает дистрибьюцию на территории Украины, ввиду форс-мажорных обстоятельств и невозможности поставлять продукцию на рынок.

По итогам 2021-2022 года чистая прибыль Lavazza в годовом выражении выросла в 1,4 раза, до 105 миллионов евро, выручка компании выросла на 11%, однако точного числа компания не приводит.

Компания отмечает, что прошедший финансовый год оказался неспокойным из-за резкого роста стоимости сырьевых товаров и кофе на фоне сбоев в цепочках поставок. Геополитическая обстановка оказывает дополнительное давление, способствуя росту цен на металлы, нефть и газ.

Эти факторы также отразятся на результатах последующего года, а цены на кофе будут оставаться высокими из-за снижения урожая и сохранения инфляционного давления.

Итальянская Lavazza Group владеет такими кофейными брендами как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse. Компания владеет 9 производствами на территории 6 стран.