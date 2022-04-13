МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. РЖД на майские праздники назначают круговой туристический поезд "Сказы Поволжья" по маршруту Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Москва, сообщает компания. РЖД увелили число "Ласточек" на южном направлении

"Специально на праздничные дни мая назначаем два рейса кругового туристического поезда "Сказы Поволжья": Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Москва. В путешествие на этом поезде можно будет отправиться 30 апреля и 7 мая (в 16.20) с Казанского вокзала Москвы. Обратно поезд прибудет 2 и 9 мая соответственно (в 9.00)", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Как отмечают в РЖД, за два дня туристы вдохновятся природой Поволжья, попробуют блюда местной кухни и увидят различные уникальные культурные и исторические объекты, включая Царевококшайский кремль, Йошкина кота, приносящего удачу, музейный комплекс "Остров-град Свияжск", омываемый сразу тремя реками (Волгой, Свиягой и Щукой) и многое другое.

В составе поезда спальные вагоны Люкс, СВ и купе, а также вагон-ресторан. "Билеты скоро будут в продаже. Спланировать программу поездки можно самостоятельно, а можно оформить пакетное предложение", — добавили в компании.