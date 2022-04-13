МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочные рейтинги платежного сервиса Qiwi и брокера БКС, которые находились на уровне "ССС-", говорится в релизе агентства. S&P подтвердило рейтинг Veon и отозвало его

"Мы решили отозвать наши рейтинги ФГ БКС и ее операционных дочерних компаний, а также Qiwi из-за их тесных связей с Россией. Несмотря на то, что ФГ БКС и Qiwi PLC зарегистрированы за пределами России, они работают преимущественно в России, где находится большинство их сотрудников и клиентов, и где они получают большую часть своих доходов от российского бизнеса", — говорится в релизе агентства.

Агентство уточнило, что Qiwi по-прежнему рассчитывает получить дивиденды от своих российских "дочек", но эти дивиденды теперь подлежат контролю за капиталом, что в конечном итоге может ухудшить способность Qiwi выполнять свои финансовые обязательства.

Кроме того, S&P находит "мрачными" перспективы развития инвестиционно-банковского бизнеса БКС на мировых рынках в 2022 году.