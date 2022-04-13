МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цены на пылесосы в России за неделю со 2 по 8 апреля снизились на 9,1%, подешевели также телевизоры и смартфоны, свидетельствуют данные Росстата. Цены на овощи из борщевого набора на неделе замедлили рост

"Цены на смартфоны снизились на 1,7%, телевизоры – на 5,8%, электропылесосы – на 9,1%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

При этом с начала года пылесосы выросли в цене на 19,4%, телевизоры — на 20,6%, а смартфоны — на 16,5%.