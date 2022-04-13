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Телевизоры и смартфоны подешевели в России за неделю
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Цены на пылесосы в России за неделю со 2 по 8 апреля снизились на 9,1%, подешевели также телевизоры и смартфоны, свидетельствуют данные Росстата. "Цены на смартфоны снизились на... ПРАЙМ, 13.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цены на пылесосы в России за неделю со 2 по 8 апреля снизились на 9,1%, подешевели также телевизоры и смартфоны, свидетельствуют данные Росстата.
"Цены на смартфоны снизились на 1,7%, телевизоры – на 5,8%, электропылесосы – на 9,1%", — говорится в сообщении статистического ведомства.
При этом с начала года пылесосы выросли в цене на 19,4%, телевизоры — на 20,6%, а смартфоны — на 16,5%.