МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. IТ-компании смогут подать заявку на "Госуслугах" на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля, сообщает Минцифры РФ.

"Минцифры России направило аккредитованным ИТ-компаниям письма с правилами оформления отсрочки от армии для сотрудников. Работодатели смогут подать заявку на "Госуслугах" с 19 апреля. Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений", — говорится в сообщении.

Также министерство предоставило условия для включения сотрудника в список: гражданство РФ, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 года или устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Заявления на "Госуслугах" будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.