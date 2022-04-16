МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам госкомпаний и некоторых других видов юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о поддержке участников госзакупок

Сейчас заказчики, в частности госкомпании, госкорпорации и естественные монополии, вправе самостоятельно устанавливать любые требования к банковским гарантиям и выдающим их банкам. Это влечет существенные сложности с получением банковских гарантий субъектами МСП для обеспечения заявок и исполнения договоров.

Закон устанавливает единые требования к независимым гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров в ходе закупок таких юридических лиц, и выдающим их банкам. При этом предусматривается формирование реестра таких гарантий и установление их типовых форм. Перечень документов, которые такой заказчик должен предоставить банку одновременно с требованием об уплате денежной суммы по гарантии, утвердит правительство РФ.

Данные изменения, вносимые в законы "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", позволят сделать конкурентные закупки госкомпаний и некоторых других видов юрлиц у малого и среднего бизнеса более прозрачными. Путин отменил НДС при передаче прав на изобретения по концессии

Единая форма позволит избежать избыточных требований к банковским гарантиям, а в перспективе — перевести такие закупки в электронный вид и автоматизировать их проверку, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, введение унифицированных требований к содержанию таких гарантий поможет урегулировать спорные вопросы между субъектами МСП и заказчиками, а также между заказчиками и банками.

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, а новые требования, предъявляемые к независимым гарантиям, предоставляемым для обеспечения заявки на участие в конкурентных закупках госкомпаний и других юрлиц с участием субъектов МСП, в том числе о включении в реестр таких гарантий, начнут действовать с 1 апреля 2023 года.