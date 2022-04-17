МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цены на ряд товаров в России стабилизируются уже в ближайшее время, спрогнозировал в беседе с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин. По его мнению, в первую очередь подешевеют товары из Китая. Цены в российских ресторанах растут

"Цены стабилизируются уже сейчас и в дальнейшем будут стабилизироваться еще сильнее. В последнюю неделю инфляция составляла 0,6%, в отличие от той недельной инфляции, которая полтора месяца назад была 2,2-2,3%. Люди перестали покупать бытовую технику, электронику и автомобили, так как денег на это не хватает, они делают сбережения", — сказал Калугин.

Такой эффект, по словам эксперта, — следствие панической реакции производителей на санкции и падение курса рубля. "На волне паники производители чрезмерно подняли цены: на 30-35%. Но люди стали экономить на бытовой технике, по таким ценам продукцию никто не покупает. Поэтому цены начали снижать", — отметил экономист. По словам Калугина, в ближайшее время будут дешеветь товары из Китая, например, компьютерная техника и смартфоны прямого китайского производства.

Отдельные товары, наоборот, по его прогнозу, подорожают — в их число войдут сезонные товары, которые Россия вынуждена завозить из Турции и Египта во время отсутствия собственного урожая. "Европейские и американские товары тоже будут дорожать, так как очень дорого завозить их в обход Европы: через Турцию или Казахстан", — подчеркнул Калугин.

По мнению доцента кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича, стабилизация цен возможна только в течение трех лет. "Стабилизацию цен не стоит ждать раньше, чем через три года. Такова длина регуляторного сценария. Сейчас в Америке сверхвысокая инфляция (по их меркам), Китай также озабочен темпами инфляции. Рост цен на товары за границей неизбежно приведет и к росту цен у нас. Это нормальное явление", — сказал он.