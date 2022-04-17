МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В Турции создадут авиакомпанию, которая будет перевозить на курорты страны туристов из России, пишет портал AirportHaber. Пять российских туроператоров полетят в Турцию рейсами семи авиакомпаний

По данным издания, компания Southwind будет базироваться в Анталии. Она официально начнет свою деятельность в конце мая. Процесс ее регистрации осуществляется национальным регулятором гражданской авиации.

Southwind первоначально будет иметь пять самолетов Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

"Вероятность того, что военная операция России в отношении Украины может негативно сказаться на турецкой туротрасли, была очень важным фактором в этом процессе. Чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию, решение о создании авиакомпании подошло к завершающей стадии", — подчеркивается в сообщении.