МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Принято решение о внедрении единого ски-пасса в горном кластере Сочи для развития транспортной логистики между курортами, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Эксперты выяснили, куда поедут российские туристы на майских праздниках

"Система единого ски-пасса, которую поддержали все инвесторы, гарантирует туристу три ключевые вещи – удобство, доступность и безопасность. В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах. А также обеспечить доступность тарифов на услуги и безопасность пребывания туристов, особенно, если речь идет о детях. Считаю, что единый ски-пасс на всей территории горного кластера Сочи должен быть увязан с перспективными планами развития", — подчеркнул Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата.

Там также уточнили, что координация этой работы поручена корпорации "Туризм.РФ". А к данной системе должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. "Ключевые инвесторы курортов, в свою очередь, поддержали инициативу по развитию транспортной логистики между курортами по программе единый ски-пасс. На Петербургском международном экономическом форуме планируется подписание соглашений, которые зафиксируют эти договоренности", — сообщили в аппарате вице-премьера.

Гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что единый ски-пасс существенно влияет на передвижение туристов между курортами.

"Необходима единая транспортная схема объединённого кластера, так как турист передвигается от курорта к курорту. Например, с "Красной Поляны" на "Розу Хутор", Газпром и обратно. И при этом он не загружает дорожную сеть. Нужно также предусмотреть пешеходные связи между курортами, автопарковки в нужном количестве. Мы понимаем, насколько это сложная работа. Готовы возглавить ее в части оценки потребности в обеспечивающей инфраструктуре туристических объектов горного кластера", — сказал он.

"Для удобства туристов уже увеличено количество рейсов бесплатного шаттла и сформировано удобное автобусное расписание. В будущем планируется создать сеть соединительных канатных дорог между курортами, полномасштабный запуск которой запланирован на 2025 год. Также разрабатывается проект единой пешеходной зоны между тремя курортами, железнодорожным вокзалом и поселком Красная Поляна", — уточнили в аппарате вице-премьера.