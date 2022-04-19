МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила общие продажи в первом квартале 2022 года на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 603,065 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Детский мир" приостановил инвестиционную программу

Офлайн-продажи ритейлера выросли на 17,7% — до 584,258 миллиарда рублей. При этом выручка "Пятерочки" повысились на 19,8% и составили 483,435 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" — на 10,2%, до 91,294 миллиарда рублей, выручка гипермаркетов "Карусель" снизилась на 44,3% — до 5,43 миллиарда рублей.

Продажи цифровых бизнесов X5 увеличились на 79,9% — до 18,807 миллиарда рублей.

При этом компания приостановила программы развития и реконструкции розничных магазинов, чтобы пересмотреть капитальные инвестиции. "В марте программы развития и реконструкций розничных магазинов приостановлены, чтобы пересмотреть объем капитальных инвестиций на 2022 год", — говорится в сообщении.