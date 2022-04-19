МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату сотрудникам, говорится в пресс-релизе компании. СМИ: "Русагро" планирует выкупить российский бизнес финской Valio

"Henkel выходит из бизнеса в России", — говорится в сообщении. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения.

При этом 2500 сотрудников Henkel в России продолжают числиться в компании и получать зарплату.

Компания также сообщает, что в настоящее время не может подсчитать последствия для финансового состояния от ухода из РФ.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек.

В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.