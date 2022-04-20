МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Компании из Индии хотят выйти на российский рынок, но ждут решения с системой оплаты за поставленные товары, сообщил РИА Новости профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований университета имени Джавахарлала Неру Гульшан Сачдева. Индия планирует купить как можно больше российской нефти

"Технически, когда многие западные фирмы уходят из России, у многих индийских экспортеров есть возможность захватить российский рынок. Некоторые из компаний уже работают, для них это должно быть легко. Другие компании, которые мало представлены на российском рынке, им придется выяснять, как они могут работать на новом рынке. Но перед этим Индия и Россия должны выработать платежный механизм, основанный на торговле за рупии и рубли любым способом. Тогда у многих индийских компаний определенно появится возможность увеличить свой экспорт на российские рынки", — сказал он.

ЖЕЛАНИЕ ТОРГОВОГО РЕКОРДА

В связи со спецоперацией России на Украине страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии, ссылаясь на санкции. Федеральная таможенная служба РФ поясняла, что новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.

Страны Запада также ввели жесткие санкции против РФ. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

Индия является одной из стран, не присоединившихся к санкциям против России, несмотря на давление США. Как заявлял министр обороны Индии Раджнатх Сингх, Индия не рассматривает отношения с Россией только в контексте кризиса на Украине. Сингх добавил, что Нью-Дели неоднократно говорил о том, что для достижения мира и прекращения насилия следует использовать дипломатию и переговоры, и индийское правительство сделало все, что нужно было сделать на дипломатическом уровне.

В свою очередь глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что внешнеполитические решения Индии принимаются в ее собственных национальных интересах, и не может быть речи об увязывании ситуации на Украине с торговыми интересами страны.

В минувшем году товарооборот между Индией и Россией достиг рекордного показателя и составил около 13 миллиардов долларов. При этом ряд изданий отмечал, что Индия планирует увеличить экспорт в Россию на 2 миллиарда долларов, для чего администрация премьера Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о снятии ограничений для ряда индийских товаров, в частности фармацевтической продукции, пластмассы, органических и неорганических химических веществ, товаров для дома, риса, чая, кофе, молочных продуктов, поставки которых из других стран были приостановлены из-за санкций.

По словам посла России в Индии Дениса Алипова, Москва и Нью-Дели ведут работу над созданием системы обмена банковскими сообщениями, альтернативной SWIFT, в будущем страны смогут более предметно обсуждать возможность использования национальных платежных карт. Как сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, Россия и Индия прорабатывают интеграцию своих систем быстрых платежей, такой возможностью интересуется еще ряд стран.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

ВОПРОС В ОПЛАТЕ

"Обычно такого рода договоренности не должны занимать много времени, потому что Индия и Россия десятилетиями работали с помощью такого механизма. И даже сейчас этот механизм на самом деле никогда не останавливался", — отметил Сачдева, говоря о механизме оплаты в национальных валютах между Индией и Россией.

Он добавил, что обе страны могут доработать это соглашение в короткие сроки, "потому что, если вы задержитесь, тогда цель всего этого не будет достигнута".

"Многие компании, те, которые уже работают, даже они могут уйти с российского рынка, потому что никто не хочет быть неуверенным. Индийское правительство очень хочет воспользоваться этой возможностью, а также помочь индийским экспортерам. Я думаю, что они должны сделать это как можно быстрее, потому что чем больше времени это займет, тем дальше цель всего этого механизма", — сказал эксперт.

НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ И ВНЕШНИЕ РИСКИ

По словам Сачдевы, Индия может поставлять в Россию как чай, кофе и текстиль – те товары, что уже были среди экспортируемых, так и заинтересовать Москву новыми позициями, в частности предметами роскоши.

"Есть товары, которые Индия уже поставляет, в частности фармацевтические препараты, изделия из текстиля, чай, кофе и другие. Есть и много продуктов питания. Индия уже начала экспортировать мясные продукты, особенно после 2014 года, когда Россия прекратила импорт из западных стран. Но теперь это развивающаяся ситуация, которую компании должны оценивать. Есть возможности для всех видов продуктов, и у Индии есть сравнительное преимущество в том, что касается экспорта многих из этих продуктов в другие страны", — отметил эксперт.

Он добавил, что "есть также возможности для предметов роскоши… а также традиционных товаров, которые поставляет Индия".

В тоже время Сачдева отметил, что индийским компания придется работать в условиях санкций против России со стороны западных стран.

"Это очень сложно предсказать, но одно совершенно точно: даже если сейчас что-то и произойдет, я имею в виду, между Россией и Западом, санкции не будут быстро сняты. Санкции будут действовать в течение длительного периода времени. Так что в таком случае Индия должна подготовиться к таким возможностям", — отметил он.

По его словам, "компании обеспокоены, особенно те компании, которые широко представлены на рынках Америки и Европы".

Несмотря на заявления о санкциях, Индия уже расширяет торговлю с Россией. Как сообщает газета The Economic Times, Индия возобновила поставки чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий.

По информации газеты, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии, а платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны и Bank of Maharashtra — с индийской. Платежи "в максимально возможном объеме" осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро, отмечает издание.