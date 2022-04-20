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Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях
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. Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу. "Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг... ПРАЙМ, 20.04.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, турция, босфор, судоходство
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 20 апр — ПРАЙМ. Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу.
"Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север — с 06.15",- следует из сообщения агентства.
Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.