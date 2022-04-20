АНКАРА, 20 апр — ПРАЙМ. Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях, передает в среду турецкое агентство Анадолу. В Турции создадут новую авиакомпанию для перевозки россиян

"Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02.00 по местному времени, а с юга на север — с 06.15",- следует из сообщения агентства.

Информации о том, когда восстановится движение по проливу, пока не поступало.