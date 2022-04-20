МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Спрос на отечественные и белорусские уходовые средства вырос вдвое — с 1 марта по 17 апреля пользователи приобрели более 220 тысяч товаров, сообщает X5 Group. В России зафиксировано падение спроса на ряд медтоваров

"Клиенты онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекрёсток"… в целом стали в два раза чаще заказывать гигиенические товары от российских и белорусских производителей… в период с 1 марта по 17 апреля 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пользователи приобрели более 220 тысяч позиций отечественной и белорусской косметической продукции", — говорится в сообщении.

При этом самый значительный прирост показали категории "женская личная гигиена" и "средства для эпиляции" — спрос на товары в них вырос в среднем в семь и в шесть раз соответственно. Также увеличился спрос на товары по уходу за лицом, в частности на увлажняющие кремы (в 2,4 раза).

Кроме того, на товары по уходу за волосами спрос увеличился в два раза, а одной из самых продаваемых позиций стал дегтярный шампунь — по сравнению с прошлым годом его стали покупать в четыре раза чаще. Также популярностью пользовались средства для укладки и маски для ухода за волосами (рост в два раза).

На товары по уходу за телом спрос также увеличился в два раза, при этом одними из самых популярных позиций стали банное и дегтярное мыло (рост в три и два раза соответственно).

"В последнее время со стороны пользователей в некоторых категориях товаров мы наблюдаем рост интереса к отечественной и белорусской продукции, в частности к гигиеническим товарам… Сегодня в категории "Красота, гигиена и здоровье" во "Vprok.ru Перекрёсток" к заказу доступно более 2,5 тысяч товаров российских и белорусских брендов", — подчеркнула коммерческий директор онлайн-гипермаркета Елена Матвеева.