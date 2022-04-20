КРАСНОДАР, 20 апр — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал переход с бумажных чеков на электронные, чтобы сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую ленту, сообщает пресс-служба компании. X5 Group заметила рост спроса на средства гигиены из России и Белоруссии

"Розничная сеть "Магнит" запустила процесс перехода с бумажных кассовых чеков на электронные. Покупатели смогут воспользоваться этой возможностью в более чем 26 000 магазинах всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании. Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты", — говорится в сообщении.

Уточняется, что отказаться от бумажного чека смогут участники программы лояльности в мобильном приложении, которые смогут настроить в нем соответствующую функцию. После ее активации при оплате документ будет высылаться на электронную почту пользователя, добавляется в релизе.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России. Под управлением компании на конец 2021 года находилось 26 077 торговых точек. Основные акционеры — Marathon Group и структуры Александра Винокурова.