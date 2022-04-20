МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Развитие продаж за счет роста торговых сетей себя исчерпало, консолидация бизнеса только ухудшит позиции производителей. Об этом рассказал РИА Новости коммерческий директор исследовательской компании NTech Дмитрий Трифонов.

Он выразил уверенность, что развитие продаж за счет роста сетей себя исчерпало.

"На текущий момент практически все категории вошли в стагнацию. Развитие собственной розницы под силу только крупным игрокам и не всегда рентабельно. Консолидация сетей будет только ухудшать позиции производителей", — объяснил Трифонов.

По его словам, мелкооптовая торговля, которая была очень развита в период становления рынка, может опять стать актуальной. Так, основными факторами для развития мелкооптовой торговли являются "живые деньги здесь и сегодня", наценки сетей, которые из-за своего масштаба неэффективны, а также то, что сети опосредованно ведут к консолидации производителей.

Он также предупредил о рискках, среди которых можно выделить основной: по факту вместо реального механизма мы можем получить проект, который будет нежизнеспособен в современных реалиях. Дикие рынки формата 90-х, непрозрачные с точки зрения товародвижения, не приносящие в бюджет налогов и являвшиеся кормушками для преступных группировок", — добавил он.

По мнению Трифонова, в связи с этим необходимо лоббировать создание торгово-выставочных площадок постоянного функционирования с фиксированной арендной ставкой от площади, которые будут максимально доступны для производителей любого масштаба.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство планирует развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.