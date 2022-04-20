МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе заседания наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей", что в нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных российско-китайских проектов. Путину предложили перевести на рубли оплату всех экспортируемых товаров

По его словам, "Китай — наш самый крупный торгово-экономический партнер" с товарооборотом свыше 100 млрд долларов. "И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергеткой… Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем", — сказал Путин.