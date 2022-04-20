МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Отечественные производители растительного молока смогут заместить долю Danone на рынке этой продукции, вакантное место будет занято очень быстро, сообщила РИА Новости исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе (СППРО) Валерия Родина. Danone прекратит все новые инвестиции в Россию

Французская компания Danone сообщила в среду, что прекращает все новые инвестиции в РФ и импорт продукции брендов Evian (минеральная вода) и Alpro (растительное молоко). Alpro вошел в портфель брендов Danone в 2017 году. Позже компания решила локализовать производство части портфеля Alpro в России, объявив в марте 2021 года о запуске производства в городе Лабинск (Краснодарский край). Общие инвестиции в проект по локализации Alpro в России планировались в объеме 1 миллиард рублей.

"Освобождение полок в магазинах позволит другим производителям занять вакантное место, увеличить реализацию своей продукции, что подстегнет рост производительности", — считает Родина. По ее мнению, российские производители от этого только выиграют, а сама ситуация "станет эффективным кейсом в контексте импортозамещения".

Спрос на подобную растительную продукцию в РФ достаточно высокий, и наблюдается положительная динамика, продолжила собеседник агентства; но она уверена, что "прекращение импорта растительного молока не обернется потерями для отечественных потребителей". Так, импорт этой продукции в РФ в 2021 году вырос по сравнению с прошлым годом на четверть, до 20 тысяч тонн, но при этом на долю отечественного товара в объеме потребления, по оценке СППРО, приходится примерно 70%. По данным союза, сегодня в стране порядка 30 производителей молока на растительной основе.

Родина также напомнила о предложении союза ввести для продукции на растительной основе льготный НДС в 10%, поскольку реализация подобной меры поддержки позволит повысить возможности импортозамещения у российских производителей растительного молока.