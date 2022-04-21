МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме заявила, что поиски новых поставщиков для российских производителей могут занимать до нескольких месяцев. Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики

Глава регулятора отметила, что из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта, готовой продукции, компонентов. И проблемы могут возникать даже, когда производства с высокой степенью локализации, когда произошло уже достаточно высокое импортозамещение.

Она привела в пример трудности для российских производств с приобретением швейной фурнитуры, основные поставщики которой были из Европейского союза.

"Например, пуговицы. Их много где делают. Но, как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнёров, логистики могут занимать до нескольких месяцев", — сказала Набиуллина.

То же самое, по ее словам, и в бумажной промышленности. "Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются производством собственных химикатов, но тоже нужно время", — отметила председатель ЦБ.

В пищевой промышленности также — сырье отечественное, но привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену, что также займет время, подытожила Набиуллина.