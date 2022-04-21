МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Новатэк" работает над уточнением сроков и конфигурацией проекта "Арктик СПГ 2", сообщил глава компании Леонид Михельсон. Эксперт оценил зависимость от импорта российской отрасли СПГ

"В текущей ситуации сложно с уверенностью подтвердить ранее принятые сроки запуска очередей проекта", — сказал он в ходе годового собрания акционеров.

В презентации к его выступлению уточняется, что общий прогресс реализации проекта на данный момент составляет 65%, по первой линии — 85%.

Леонид Михельсон сообщил, что текущие вызовы осложняют условия для успешной реализации проекта "Арктик СПГ 2", "Новатэк" прилагает все усилия для осуществления проекта и ищет новые подходы к финансированию.

Он рассказал, что "Новатэк" добросовестно выполняет обязательства по поставкам газа, несмотря на геополитическую обстановку, стремится к бесперебойной работе.

"При поставках нашей продукции мы всегда ставим в приоритет наши долгосрочные соглашения с партнерами, контрагентами, независимо от регионов поставки", — заявил Михельсон в ходе годового собрания акционеров.

Он отметил, что СПГ был и остается важной частью мирового энергетического баланса, и добавил, что в данный момент, сталкиваясь со значительными внешними препятствиями, компания прилагает максимум усилий для осуществления бесперебойных поставок покупателям по всему миру

Глава компании также сообщил, что отгрузка на рынки, доставка и оплата поставок жидких углеводородов "Новатэка" на данный момент идет без перебоев.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год.

Акционеры — "Новатэк" (60%), а также французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Акционеры "Новатэка" утвердили финальные дивиденды за 2021 г в размере 43,77 руб на акцию

Корреспондент РИА Новости сообщает, что акционеры "Новатэка" на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2021 года в размере 43,77 рубля на одну обыкновенную акцию.

Всего с учетом промежуточных дивидендов суммарные дивидендные выплаты за 2021 год составят 71,44 рубля на одну обыкновенную акцию (714,4 рубля на одну ГДР), что вдвое больше аналогичного показателя по итогам 2020 года.

Таким образом, суммарно на выплату дивидендов за 2021 год решено направить 216,914 миллиарда рублей, что составляет около 51,5% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, являющейся базой для выплаты дивидендов. По итогам 2021 года она составила 421,304 миллиарда рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 5 мая.

Согласно дивидендной политике "Новатэка", минимальный целевой уровень дивидендных выплат компании составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов.

Совладельцем "Новатэка" является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг компании, подконтрольным бизнесмену Геннадию Тимченко компаниям Ena Invest и "Волга груп" — 19,16% и 4,3% соответственно. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total, которая владеет 19,4% компании.