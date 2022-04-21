МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации перевозчикам на полеты внутри страны. Кабмин отменил пограничный контроль фур с товарами первой необходимости

Он также попросил главу Минтранса Виталия Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев.

На заседании правительства он отметил, что кабмин продолжает принимать меры по поддержке воздушного транспорта в условиях санкций, так как отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов.

"Сегодня по поручению президента правительство выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны", — сказал премьер.

Мишустин добавил, что эта мера начинает действовать уже с этого месяца и продлится до октября включительно.

"То есть, охватит основные периоды отпусков и каникул школьников. Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года, и стоимость билетов на период останется доступной для десятков миллионов наших граждан. Прошу министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева взять этот вопрос под личный контроль, чтобы программа действовала без сбоев", — отметил глава правительства.