МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Состояние совладельца "Северстали" Алексея Мордашова в 2022 году более, чем у других российских миллиардеров, снизилось на фоне западных санкций по отношению к 2021 году, при этом в целом число миллиардеров в РФ сократилось с 123 до 88 человек, пишет журнал Forbes. Минэнерго оценило период действия дисконтов на энергоресурсы из России

"Число миллиардеров (в РФ — ред.) сократилось с 123 до 88 человек… их суммарное состояние снизилось с 606 миллиардов долларов до 353 миллиардов долларов… Алексей Мордашов оказался в лидерах по снижению состояния из-за санкций стран Запада", — говорится в сообщении. Там же указывается, что состояние Мордашова сократилось на 15,9 миллиарда долларов, до 13,2 миллиарда долларов. Вторую строчку в рейтинге занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, сокращение составило 14,4 миллиарда долларов, до 10,5 миллиарда.

При этом ранее в четверг Алекперов проинформировал "Лукойл" о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций "Лукойла".

На третьем месте расположились Сулейман Керимов и его семья, чье состояние уменьшилось на 11,4 миллиарда долларов, составив 4,4 миллиарда (Саид Керимов — сын Сулеймана Керимова — в начале апреля сократил долю в "Полюсе" до 46,35% с 76,34%). Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук (всего — 2,1 миллиарда долларов на этот год) и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (всего — 14 миллиардов на этот год) заняли четвертое место — каждый потерял по 10,9 миллиарда долларов.

Далее в рейтинге расположились владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко (минус 10,7 миллиарда долларов, до 11,3 миллиарда), президент "Норникеля" Владимир Потанин (минус 9,7 миллиарда, до 17,3 миллиарда) и основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов (минус 9,2 миллиарда, до 1,4 миллиарда).

Основной бенефециар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, несмотря на сокращение его состояния на 7,8 миллиарда долларов, занял первое место среди богатейших россиян в 2022 году. Сейчас его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. Десятку самых обедневших российских миллиардеров замкнул крупнейший бенефициар Evraz Роман Абрамович, потерявший 7,6 миллиарда долларов, с состоянием 18,4 миллиарда в 2022 году.