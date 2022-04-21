МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод", сообщили в пресс-службе "Системы".

"Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод"", — говорится в сообщении.

Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система" в июне 2020 года, АО "Электрозавод" — в марте 2021 года.

В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России.

В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.