МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Почти 80% компаний в России не сокращают сотрудников и не планируют этого делать, говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Пенсионерам объяснили, когда могут отказать в надбавке после увольнения

В исследовании приняли участие одна тысяча представителей работодателей из всех федеральных округов страны.

"В большинстве компаний (77%) не сокращают персонал и не планируют это делать", — говорится в исследовании.

Отмечается, что рынок труда оперативно реагирует на изменения экономической ситуации. Наибольшее число сокращений наблюдалось в декабре 2014 года, после присоединения Крыма и наложения санкций западных стран. "Тогда не сокращали сотрудников и не планировали этого делать только 59% компаний. Число компаний, проводящих и планирующих сокращения, заметно увеличивалось также в марте 2020 года, когда в России начался локдаун из-за пандемии коронавируса", — добавили аналитики.

"Небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала сегодня проводятся в 13% организаций. В 3% компаний — массовые сокращения. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые — 1%. В феврале, до начала специальной военной операции, о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали 6% работодателей, о массовых — 1%", — сказано в исследовании.