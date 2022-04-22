МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group в прошлом квартале снизилась в 1,3 раза в годовом выражении — до 7,071 миллиарда шведских крон (около 0,75 миллиарда долларов), говорится в отчетности автопроизводителя. Чистая прибыль Johnson & Johnson снизилась в первом квартале

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 3,46 кроны (0,36 доллара) против 4,35 кроны (0,46 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 12% — до 105,317 миллиарда крон (11,2 миллиарда долларов).

Отмечается, что на фоне возникновения трудностей с поставками из-за ситуации вокруг Украины, количество заказов на грузовики за отчетный период упало на 47% в годовом исчислении.

Компания Volvo, основанная в 1927 году — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в шведском Гетеборге. Число сотрудников компании составляет примерно 95 тысяч человек.