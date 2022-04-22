МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Вопрос не в том, чтобы заменять какие-то европейские технологии китайскими, а в том, почему инновационные государственные фонды России не озаботились этим вопросом заранее, ведь санкционное давление на Россию увеличивалось на протяжении восьми лет, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

В свое время Китай, по его словам, купил патент на производство французских автомобилей на 10 лет, попутно изучая технологии машиностроения на конкретных примерах и постепенно перенимая этот опыт, выстраивая свои производственные линии.

"В результате по окончании срока действия патента Китай остался с локализованным на его территории производством на основе западных технологий", — подчеркнул Вавилов.

В России же, по его мнению, было локализовано недостаточное число производств за 8 лет санкционного противостояния с Западом. И сейчас огромное количество отраслей зависит от иностранных технологий и запчастей, причем эта зависимость в определенной степени напоминает иранскую.

"Есть проблемы с обслуживанием нефтяных вышек и НПЗ, поскольку многие технологические процессы выстраивались западными компаниями. Это может привести к тому, что ряд буровых будет просто закрыт из-за невозможности добычи, а также ухудшения качества добываемой нефти", — считает эксперт.

По его мнению, с авиапромом также будут проблемы, поскольку даже несмотря на возможности обслуживания самолетов, будут проблемы с запчастями, что в итоге может привести к "кладбищам самолетов" по аналогии с Ираном.

"Нужно было локализовать всю химическую промышленность, в которой использовалось только российское сырье, а также развивать фармацевтику, чтобы не создавалось проблем с рядом позиций по крайне важным лекарствам, от нурофена до инсулина", — отметил Вавилов.