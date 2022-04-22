МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о внешнем управлении в компаниях, иностранные собственники которых в связи с антироссийскими настроениями в США и Европе объявили об уходе с российского рынка. В Кремле оценили идею национализации имущества ушедших из России компаний

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", допускает на основании судебного решения введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля приостановили или прекратили свою деятельность в России, с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций. Его главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.

Внешнее управление может быть введено в компаниях, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов россиян, в которых иностранцам принадлежит прямо или косвенно более 25% акций. Это касается компаний, которые производят товары первой необходимости, занимают монопольное или доминирующее положение на рынке, являются градообразующими, единственными поставщиками при госзакупках, либо прекращение деятельности которых может повлечь за собой техногенные или экологические катастрофы, гибель людей, необоснованный рост цен и другие негативные последствия.

К основаниям для введения внешнего управления отнесены: непередача полномочий руководителями компании, покинувшими ее после 24 февраля; публичное заявление о прекращении деятельности компании при отсутствии для этого очевидных экономических оснований; сокращение более трети персонала; сокращение на 30% и более выручки за три месяца по сравнению с предшествующими тремя месяцами; угроза возникновения основания для назначения внешней администрации; необходимость привлечения средств федерального или регионального бюджета.

Внешняя администрация в таких компаниях может быть введена лишь Арбитражным судом Москвы по иску, поданному Федеральной налоговой службой на основании решения межведомственной комиссии (МВК) при Минэкономразвития РФ, согласованному с региональными властями. Причем суд будет вправе заблокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода. При этом собственники более 50% акций компании в любой момент будут вправе обратиться в МВК с заявлением о возобновлении ее деятельности или о продаже акций в компании. В качестве внешней администрации может быть назначена госкорпорация "ВЭБ.РФ" или иная организация, определенная МВК.

Законопроект содержит два варианта работы внешней администрации. Первый из них предусматривает передачу внешней администрации в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев с возможностью его продления на аналогичный срок. При этом крупные сделки компании в этот период должны быть одобрены МВК. Второй вариант, в который можно перейти из первого, предполагает исполнение внешней администрацией в те же сроки обязанности гендиректора компании. При этом переход к процедурам банкротства или ликвидации компании возможен только из второго варианта.