МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Новые автомобили Lada с автоматической коробкой передач в российских дилерских центрах сейчас в дефиците, но нехватка таких машин продлится недолго — менее года, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий Lada в июне

"Сейчас в дилерских центрах действительно заканчиваются модели Lada с автоматом, дефицит связан с перебоями в логистике комплектующих. Всем известна проблема с чипами для автоэлектроники, сейчас фиксируются перебои поставок автоматических коробок передач. Но мы считаем, что дефицит Lada с "автоматом" не будет длительным, точно меньше года. "АвтоВАЗ" уже в процессе налаживания своих логистических цепочек", — рассказали в РОАД.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи "АвтоВАЗа" в России в первом квартале упали на 37%, до 52,7 тысяч машин. Сейчас автогигант, как и большинство автопроизводителей, столкнулся с перебоями в поставках комплектующих, по этой причине с 5 марта предприятия "АвтоВАЗа" работают с большими простоями. Компания ведет поиск новых альтернативных поставщиков, намерена ускорить импортозамещение.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее также отмечал, что власти делают все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который ранее сообщил о приостановке деятельности в РФ.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.