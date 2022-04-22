МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Essity, шведский производитель средств личной гигиены, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, рассматривает все варианты ухода с российского рынка, включая продажу бизнеса, при этом пока его фабрики продолжают работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Гигиенические бренды Zewa, Libresse и Libero покинут Россию

Ранее в пятницу компания сообщила, что уходит с российского рынка, отметив, что условия ведения бизнеса в стране для Essity ухудшились, а её активы в России обесценились на 150 миллионов долларов.

"Точный способ выхода еще не определен и будет подробно разработан в рамках начатой работы. Essity рассмотрит все варианты, включая продажу", — цитирует пресс-служба слова гендиректора Essity в России. При этом там подчеркнули, что параллельный импорт не рассматривается.

Кроме того, в компании уточнили, что фабрики продолжают работу в обычном режиме, а российские сотрудники будут получать заработную плату до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение. Продажи продукции на территории страны также продолжаются.

Essity производит товары личной гигиены. Продажи ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.