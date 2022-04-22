МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Для замены оборудования американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС в авиации необходимы комплексные исследования, что потребует крупных затрат – и пока неизвестно, кто возьмет их на себя, заявил РИА Новости директор авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин. Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам подготовиться к работе без GPS

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ввиду возможного отключения GPS в РФ госкорпорация предложит "в обязательном порядке" установить во всех российских аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.

По словам Балдина, использование современных спутников позиционирования — отличный вариант по сравнению со штурманскими картами. Но особенность авиации заключается в том, что установка дополнительного оборудования возможна только после согласования с конструкторским бюро — разработчиком летательного аппарата. Связано это с тем, пояснил он, что любое допоборудование в кабине самолета или вертолета увеличивает потребление электроэнергии и может воздействовать на другую аппаратуру.

"Поэтому для того, чтобы установить системы ГЛОНАСС, например, на вертолет, необходимо провести комплексное исследование уже установленных систем. Все это стоит больших денег, из-за этого возникает вопрос: кто возьмет эти затраты на себя?" — сказал Балдин.