МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает введение ограничений на работу ритейлеров в выходные дни, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС России не поддерживает введение ограничений на работу ритейлеров в определенное время", — говорится в сообщении.

В пятницу в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Минпромторгу ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье, чтобы стимулировать развитие фермерских рынков.

При этом в пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что подобное предложение в министерство не поступало.

В антимонопольной службе считают, что внедрение такого ограничения может привести к ущемлению прав хозяйствующих субъектов, а также снизить доступность товаров для населения.