МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В Малайзии рассмотрят любой запрос российской стороны, касающийся поставок полупроводников и электроники в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Бала Чандран. Зашли за черту. Европа испугалась нефтяного эмбарго

"Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен", — сказал дипломат.

Он уточнил, что в настоящий момент он не осведомлен о каких-либо переговорах на правительственном уровне, но при этом надеется, что будет множество переговоров на уровне бизнеса по этой теме.

"Я очень рад, что вы считаете, что Малайзия могла бы стать поставщиком высокотехнологичного оборудования в Россию. Малайзия – одна из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в 8,7 миллиарда долларов. Сектор электроники обеспечивает почти 6% ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему", — сказал посол.

Собеседник агентства добавил, что малазийская экономика очень открытая. "Мы – торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства", — пояснил дипломат.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.