МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero и заявивший об уходе из России, занимает в стране треть рынков туалетной бумаги, бумажных полотенец и носовых платочков, сообщила РИА Новости сооснователь Skolkovo NextGen и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта

"Уход Essity с российского рынка серьезен, так как торговые марки компании занимают существенную долю в своих категориях… бренды Essity лидируют и достигают 27-37% в зависимости от сетей и регионов", — заявила Сумишевская.

Она отметила, что ближайшими конкурентами, которые могут занять освобождающуюся нишу, видятся российский производитель Viero и турецкий Papia, совокупная доля которых сейчас меньше, чем у шведской компании. Эксперт добавила, что в контексте конкуренции не стоит забывать и про крупных ритейлеров, которые зачастую создают собственные торговые марки, однако к таким непрофильным производителям все еще остаются вопросы по качеству продукции.

"В подгузниках и женской гигиене ситуация менее зависимая: доля Essity достигает порядка 7-10%. Здесь с учетом однозначного лидерства конкурентов доля явно будет поглощена иностранными Procter&Gamble и Kimberly Clark, а также российским производителем Bella", — считает Сумишевская.

Продажи шведской компании Essity ведутся примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. В пятницу компания объявила о том, что рассматривает все варианты ухода с российского рынка, включая продажу бизнеса. При этом пока фабрики продолжают работать в обычном режиме и продажи продукции на территории страны не прекращаются.