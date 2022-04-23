МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Средний чек россиян на пасхальные наборы в офлайн-магазинах сократился по сравнению с прошлым годом на 2% — до 658 рублей, в онлайне — на 17%, до 906 рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Стоимость домашнего кулича в России выросла за год почти на 30%

В 2022 году Пасха выпадает на 24 апреля, в то время как в 2021 году – на 2 мая. Последняя неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 18 по 23 апреля (в прошлом году – на 26 апреля – 1 мая).

"Средний чек затрат на "минимальный" набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич) составил 658 рублей, на 2% ниже уровня прошлогодней Страстной недели", — выяснили аналитики, сравнив средние чеки россиян в офлайн-магазинах в этом и прошлом году.

При этом траты на аналогичный набор товаров в онлайне оказались на 38% выше, чем в офлайне – 906 рублей. Это на 17% ниже уровня прошлогодней Страстной недели.