МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Оборудование для приема сигналов навигационной орбитальной группировки ГЛОНАСС будет установлено на оставшихся в России гражданских самолетах скорейшим образом, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС

"Мы сейчас отработаем с Росавиацией, с Министерством транспорта скорейшее оборудование тех самолетов, которые сохранились на территории России, которые сейчас требуют технической поддержки. Вот в рамках этой технической поддержки мы установим ГЛОНАССы", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что после такого оснащения у самолетов не будет проблем ни с точностью навигации, ни с заходом на посадку, ни с посадкой. Но для этого, по словам Рогозина, соответствующие службы и авиакомпании должны провести эту работу должным образом.

Кроме того, гендиректор "Роскосмоса" уточнил, что во всех аэропортах в России наземное абонентское оборудование ГЛОНАСС уже давно установлено.

Ранее в пятницу СМИ сообщали, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS. Позднее Рогозин предложил поставить оборудование ГЛОНАСС во всех аэропорты России и на все российские самолеты в обязательном порядке.

В Росавиации пояснили, что в связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS ведомство превентивно уведомило заинтересованные организации и авиакомпании по этому вопросу.