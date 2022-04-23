МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект возмещения операционных расходов российским авиакомпаниям для осуществления внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина. Эксперт рассказал, какие трудности ждут авиацию при замене GPS на ГЛОНАСС

"Решения правительства: 1. Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу. 2. Министру транспорта Российской Федерации В.Г.Савельеву взять под личный контроль реализацию программы частичной компенсации расходов перевозчиков на пассажирские авиаперевозки внутри страны", — говорится в сообщении.

Также правительство одобрило проект выделения Росавтодору средств на обеспечение дорожной деятельности. Проект распоряжения нацелен на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования.

Кроме того, правительство одобрило проект предоставления регионам иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Проект распоряжения предполагает распределение бюджетных ассигнований федерального дорожного фонда на сумму не использованных в 2021 году средств.