ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Компания Twitter сообщила в своем блоге, что запретила рекламу, которая противоречит научному консенсусу по изменению климата. Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter

Отмечается, что вводящая в заблуждение реклама в Twitter, которая противоречит научному консенсусу по изменению климата, запрещается в соответствии с политикой в отношении ненадлежащего контента.

"Мы считаем, что отрицание изменения климата не должно монетизироваться в Twitter и что вводящая в заблуждение реклама не должна отвлекать внимание от важных разговоров о климатическом кризисе", — сказано в сообщении.

По мнению компании, вводящая в заблуждение информация об изменении климата может "подорвать усилия по защите планеты".

В октябре 2021 года сообщалось, что реклама и контент, которые отрицают изменение климата и антропогенные причины этого явления, не будут продвигаться Google и YouTube.