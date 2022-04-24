МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Санкции, логистические трудности и колебания курсов валют приводят к подорожанию продуктов питания, однако на молоке весь этот список проблем сказывается в меньшей степени, поскольку его полностью производят и обрабатывают внутри страны, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов. Правительство отсрочило поэкземплярный учет молочной продукции в России

По его словам, лишь 10-20 процентов стоимости сырого молока приходится на импортные составляющие.

"Все молоко в России производится и перерабатывается на фермах и предприятиях внутри страны. Несмотря на это, в себестоимости этого продукта есть ряд импортных составляющих. В случае с сырым молоком речь идет об импортных ветеринарных препаратах и кормовых добавках для коров. Кроме этого, нашим фермам и предприятиям переработки нужно зарубежное оборудование, запасные части к нему и импортная упаковка для готовой продукции. В целом в себестоимости молока с фермы валютная составляющая варьируется от 10 до 20 процентов. Если мы говорим о молочных продуктах с предприятий по переработке, то там доля валютной составляющей составляет от 15 до 25 процентов", – уточнил Белов.

Таким образом, по его словам, если молоко и будет дорожать в России, то значительно медленнее, чем остальные продукты питания.

"Курсы валют, конечно, влияют на себестоимость молока. Я думаю, что она будет расти. Но, с другой стороны, важно понимать, что молочная категория занимает порядка 20 процентов потребительской корзины, если мы говорим о продуктах питания. Это социально значимая категория. В этом смысле возможности у производителей по увеличению цен без серьезного влияния на объемы потребления довольно невелики. Мы сейчас видим, что цены на молоко растут медленнее, чем в среднем цены на продовольствие, что подтверждает этот тезис", – заключил Белов.