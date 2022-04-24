МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В портах Франции на протяжении почти двух месяцев, с момента начала Россией операцией на Украине остаются заблокированными грузовые суда, которые, как утверждается, принадлежат попавшими под санкции россиянам, и местным властям приходится за свой счет заниматься их перемещением внутри гаваней, передает телеканал France 2. Промышленники ФРГ считают катастрофой возможное эмбарго на газ из России

Речь идет о таких портах, как Сен-Мало, Марсель, Булонь-сюр-Мер. Там стоят суда, которые перевозят такие грузы, как автомобили или химикаты. Так, в Сен-Мало в Бретани стоит судно "Владимир Латышев" длиной в 141 метр — оно еле помещается у причала, из-за чего его нужно постоянно перемещать, чтобы освободить места другим. К настоящему моменту на одно судно уже потрачено почти 50 тысяч евро, в основном за счет Бретани, запросившей помощь от государства.

Как заявил вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен, чем дольше продлится простой, тем больше будет таких передвижений. "Даже если кажется, что это лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег", — отметил он.

Из-за блокады грузовых судов российские моряки вынуждены сидеть на карантине. По словам работника профсоюза, им платят зарплату, но во Франции их банковские карты остаются заблокированными.

"Так сколько же продлится блокада этих кораблей? Суд уже позволил кораблю Pola Ariake уйти из порта Лорьян. На таможню даже наложили штраф в 100 тысяч евро в возмещение убытков — ей не удалось доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину. В ближайшие недели должны пройти еще несколько судебных процессов, инициированных судовладельцами", — говорится в сюжете.