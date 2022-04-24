МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Около 42% россиян хоть раз в жизни покупали подержанные вещи, а еще 26% планируют впервые это сделать на фоне инфляции в стране, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названа доля валютной составляющей в стоимости российского молока

"Около 42% граждан России хотя бы один раз в жизни покупали подержанные вещи, 26% россиян этого не делали, но планируют попробовать. У 32% нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить", — выяснили аналитики в ходе исследования, которое проводилось в апреле среди 5 тысяч жителей всех регионов страны.

По мнению 74% россиян, рынок вторичных продаж в России станет популярнее на фоне роста инфляции. Около 5% придерживаются противоположной точки зрения, еще 21% граждан не ожидает существенных изменений на вторичном рынке. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 15 апреля ускорилась до 17,62% с 17,49% неделей ранее.

Отмечается, что 85% участников исследования воспринимают покупку подержанных вещей как способ экономии, для 9% опрошенных это возможность найти редкие и интересные вещи, а для 6% – проявление рационального потребительского поведения, которое подразумевает отказ от покупки дорогих и ненужных вещей даже при наличии финансов.

Чаще всего россияне покупают подержанные товары следующих категорий: одежда и обувь для детей (так ответили 61% опрошенных), детские товары и игрушки (55%), одежда и обувь для взрослых (48%), мебель (37%), бытовая техника (31%), спорттовары (28%), стройматериалы (26%), автозапчасти (22%). Вариант "другое" указал каждый третий опрошенный.

Абсолютное большинство граждан (82%) приобретают подержанные товары в интернете, 18% совершают такие покупки в обычных магазинах. Чуть более трети россиян (36%), которые покупают подержанные товары, заметили рост цен на рынке вторичных продаж за последний месяц. По мнению 15% респондентов, цены, наоборот, снизились, а остальные 49% респондентов не заметили никаких изменений.